Speciale infrastrutture: Profumo (Leonardo), noi pronti a svolgere un ruolo chiave su fronte sicurezza cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo è pronta a svolgere un ruolo chiave sul fronte della sicurezza, e lo farà grazie alle competenze e capacità della divisione Cyber e Security. Così l'amministratore delegato Alessandro Profumo, intervenuto a CybertechLive Europe 2020, la rassegna internazionale dedicata alla sicurezza cyber organizzata in collaborazione con la società. "Nel nuovo contesto dovuto all’emergenza sanitaria abbiamo sentito in maniera ancora più forte la nostra responsabilità nei confronti delle istituzioni, delle aziende e dei cittadini sul tema della sicurezza: la nostra divisione Cyber security è stata da subito in prima linea, con varie iniziative per proteggere le infrastrutture critiche", ha detto. Ad esempio, ha spiegato, la crescita dello smart working ha notevolmente aumentato il numero delle interfacce che possono essere attaccate e il rischio di intrusione nei sistemi It. "Per questo abbiamo sviluppato un pacchetto di soluzioni che vanno dalla sicurezza informatica e fisica, fino alla diffusione di consapevolezza digitale attraverso la formazione: Leonardo non è l’unica a percorrere questa strada, e il fatto che così tanti di noi prendano parte all’evento mostra la volontà del settore di assumere un ruolo guida", ha concluso. (Ems)