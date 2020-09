Speciale infrastrutture: premier Romania, aumento stanziamenti per modernizzare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi il volume degli investimenti nel settore pubblico in Romania è il più alto degli ultimi dieci anni e il governo ha cercato di aumentare costantemente gli stanziamenti per la modernizzazione delle infrastrutture. Lo ha detto il premier romeno, Ludovic Orban, al convegno "Insieme proteggiamo la Romania", organizzato dal Gruppo MediaUno Press, in partnership con l'Istituto nazionale di statistica, la Camera di commercio romeno-statunitense e Ugir-1903. "Il volume degli investimenti nel settore pubblico è stato il più alto degli ultimi dieci anni, e questo è avvenuto in un momento di crisi in cui le entrate di bilancio sono diminuite. Tuttavia, abbiamo fornito risorse e abbiamo cercato di aumentare costantemente il volume degli investimenti pubblici, perché la Romania ha bisogno di modernizzare delle infrastrutture in tutte le aree: infrastrutture di trasporto, infrastrutture energetiche, infrastrutture di comunicazione, infrastrutture sanitarie e istruzione. I prossimi dieci anni per la Romania dovranno rappresentare anni di massicci investimenti in questi campi, perché sono un supporto fondamentale per lo sviluppo economico", ha detto il primo ministro. Orban ha aggiunto che il governo non vuole un modello di crescita economica basato su una "stimolazione artificiale dei consumi", perché "ha generato gravi squilibri e gravi battute d'arresto dell'economia romena", ma piuttosto uno basato su massicci investimenti pubblici e sostegno dei privati. (Rob)