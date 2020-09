Speciale infrastrutture: trasporto aereo, scalo moscovita Sheremetyevo prevede riapertura terminal C nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Mosca Sheremetyevo prevede di riaprire il terminal C nella primavera del 2021. lo ha reso noto il vicedirettore dello scalo, Andrej Nikulin. "Abbiamo in programma di aprirlo nella primavera del prossimo anno, cioè nel 2021", ha dichiarato Nikulin, sottolineando che è prevista l'apertura della prima pista dopo le riparazioni entro la fine del 2020. L'aeroporto intende raggiungere il livello del 2019 in termini di traffico passeggeri entro la stagione estiva del 2021. L'aeroporto di Sheremetyevo ha chiuso dal primo aprile il Terminal D a causa di un crollo dei viaggi durante la pandemia di coronavirus. In precedenza, il 20 marzo, sono stati chiusi anche i terminal E e C per gli stessi motivi. (Res)