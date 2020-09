Speciale infrastrutture: Iran-Azerbaigian, colloquio tra ministri dei Trasporti su cooperazione ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dei Trasporti di Iran e Azerbaigian, Ramin Guluzade e Mohammad Eslam, hanno discusso in videoconferenza di coperazione in ambito ferroviario. Lo riferisce il quotidiano "Tehran Times" citando il ministero dei Trasporti della Repubblica islamica. I due ministri hanno espresso la massima disponibilità per collaborare nell'espansione dei collegamenti ferroviari tra i due paesi. Dal punto di vista infrastrutturale, Guluzade ed Eslam hanno discusso della costruzione di un ponte sul fiume Astarachai sul confine irano-azerbaigiano, del completamento della linea ferroviaria tra le due città omonime di Astara sui due lati del confine e della costruzione della linea tra Rasht e Astara. (Res)