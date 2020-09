Speciale energia: Green deal, Politecnico Torino forma risorse umane per realizzare obiettivi del piano europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 settembre la Commissione Europea ha ufficialmente presentato il nuovo piano d’azione per rendere più sicuro e sostenibile l’approvvigionamento di materie prime, in linea con gli obiettivi del “Green deal”. Il piano europeo per diventare il primo continente a impatto climatico zero porterà infatti ad un aumento esponenziale del fabbisogno di numerose materie prime, essenziali, tra l’altro, per la produzione di massa di batterie per la mobilità elettrica, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in primis fotovoltaico e eolico, per l’industria digitale e aerospaziale. Nella quarta lista pubblicata dalla Commissione UE contestualmente al relativo Piano d’Azione, 30 materie prime sono considerate “critiche” sulla base di un’analisi che incrocia rilevanza economica e rischio di approvvigionamento, considerando che per quest’ultimo il nostro continente dipende per la maggior parte da Paesi terzi, e spesso da un unico fornitore. Quali le soluzioni? “Innanzitutto un ulteriore sforzo verso un’economia più circolare, per far sì che l’approvvigionamento sia sempre più assicurato da materie prime secondarie, ovvero derivanti da processi di riutilizzo e riciclo, e un rafforzato sostegno verso l’innovazione, per garantire una maggiore efficienza nell’impiego di tali risorse. In aggiunta, ed in modo sinergico, il rafforzamento dell'approvvigionamento di materie prime all’interno dell’UE, con elevati standard di sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale sia sociale del settore estrattivo e della successiva trasformazione”, spiega Gian Andrea Blengini, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture e Senior Researcher presso il Joint Research Center della Commissione Europea. Il professor Blengini ha coordinato lo studio che ha condotto all’aggiornamento della lista delle materie prime critiche. Nella squadra di ricercatori UE hanno lavorato anche Umberto Eynard, dottorando del Politecnico e Silvia Bobba, che ha conseguito da poco il dottorato sempre presso il Politecnico di Torino, ed è prima autrice dello studio previsionale sull’impiego delle materie prime critiche nelle tecnologie e nei settori strategici per l’UE, in uno scenario che arriva fino al 2050. (Rpi)