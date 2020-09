Speciale energia: Colombia, la spagnola Elecnor costruirà parco eolico da 20 MW a Uribia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elecnor, gruppo spagnolo di infrastrutture, energia, servizi e telecomunicazioni ha annunciato di aver vinto il suo primo contratto per le energie rinnovabili in Colombia. Il progetto consiste nella costruzione del parco eolico "Guajira", nel comune di Uribia, e avrà una potenza di 20 MW con un investimento complessivo di 31,7 milioni di euro. Elecnor ha spiegato in una nota che il parco eolico sarà costituito da 10 turbine Vestas di 78 metri di altezza con una capacità unitaria di 2 MW ciascuna e saranno collegate ad una sottostazione di sollevamento. (Spm)