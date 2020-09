Speciale energia: Comune Torino, elaborato piano di resilienza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali sono le vulnerabilità climatiche di Torino in ogni stagione? Quali sono i rischi e quali le azioni per migliore l’adattabilità ai cambiamenti climatici della città? Il percorso per preparasi e mitigare l’impatto dei cambiamenti è contenuto nel Piano di resilienza climatica che la Città di Torino sta predisponendo e che è stato discusso nella seduta del 15 settembre 2020 delle Commissioni Sesta, Prima e Seconda. Si tratta di un lavoro trasversale che ha coinvolto tutti gli assessorati cittadini, l’Università di Torino, professionisti esterni e diversi uffici comunali, che si sono confrontati con le comunità “fragili” e anche con altre città, in Italia e all’estero. Il Piano analizza i dati storici e ipotizza scenari futuri, in particolare per quanto riguarda ondate di calore e inondazioni e allagamenti urbani, con le relative classi di rischio, e propone azioni su tre livelli (soft, green, grey) per fronteggiare le diverse criticità che man mano si potrebbero presentare: da azioni di sensibilizzazione e formazione a interventi strutturali e tecnologici. (Rpi)