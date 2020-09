Speciale energia: von der Leyen, entro l'estate 2021 normative adeguate a obiettivo meno 55 per cento emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la prossima estate la Commissione europea rivedrà tutta la sua normativa climatica ed energetica per renderla adeguata all'obiettivo del 55 per cento di riduzione di emissioni di gas serra entro il 2030. Lo ha detto nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della situazione dei contagi di Covid 19. "Vediamo sempre più giovani che spingono per il cambiamento. Abbiamo sempre più prove del fatto che quello che è va bene per il clima è buono anche per le aziende ed è positivo per noi tutti. Abbiamo la promessa solenne di non lasciare indietro nessuno in questa trasformazione. Con il fondo per la transizione equa noi assisteremo le regioni che hanno un cambiamento più costoso da affrontare", ha detto. (Beb)