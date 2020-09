Speciale energia: Laos, contrazione economica nel 2020, pesa crollo prezzi petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Laos dovrebbe contrarsi quest'anno del 2,5 per cento, registrando la prima crescita negativa dal 1986. Lo prevede il nuovo rapporto "Asian Development Outlook (Ado)" della Banca di sviluppo asiatica (Adb) pubblicato oggi, secondo cui, tuttavia, già dal prossimo anno il paese inizierà a riprendersi dalla crisi causata dall'epidemia di coronavirus: la crescita dovrebbe risalire al 4,5 per cento nel 2021. A giugno l'istituto aveva previsto per quest'anno una contrazione dello 0,5 per cento. "L'epidemia di Covid-19 non solo ha interrotto la crescita economica nel 2020, ma ha ostacolato la prospettiva del governo di avere entrate. Questa situazione aggraverà il deficit fiscale e aumenterà la pressione sui servizi del debito pubblico. Andando avanti, il governo deve migliorare il quadro macro-fiscale e accelerare la riforma della finanza pubblica per creare più spazio fiscale per tamponare gli shock", ha spiegato Yasushi Negishi, direttore nazionale di Adb per il Laos. L'inflazione del Laos nel 2021 dovrebbe scendere al 4,5 per cento, poiché i prezzi dei prodotti alimentari dovrebbero diminuire a causa di un raccolto migliore. Il disavanzo delle partite correnti dovrebbe ridursi quest'anno più di quanto previsto in precedenza sulla scia dei prezzi del petrolio più bassi e della minore domanda di importazioni, nonché delle maggiori esportazioni di elettricità, ma dovrebbe aumentare nuovamente nel 2021. I fattori di rischio per le prospettive sono legati principalmente alla vulnerabilità esterna derivante dalle scarse riserve internazionali e all'aumento del debito pubblico, alle continue perdite legate alla pandemia e all'esposizione costante ai rischi naturali. (Fim)