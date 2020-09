Scuola: Pittoni (Lega), Azzolina responsabile mancata assunzione docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, in una nota afferma: "basta arrampicarsi sugli specchi per giustificare la mancanza di insegnanti! Problemi ci sono sempre stati ma, in piena emergenza epidemiologica, è stata sprecata un'occasione storica per superarli. La scuola riparte senza decine di migliaia di docenti titolari, fondamentali per la qualità del servizio in particolare quando riguarda ragazzi con disabilità, semplicemente perché il ministro Azzolina non ha voluto prendere in considerazione il nostro maxi piano di stabilizzazione per titoli e servizio già pronto a marzo e presentato come emendamento al decreto Scuola, che avrebbe garantito tutti gli insegnanti necessari in tempo utile".(com)