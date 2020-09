Ue: Patriciello (FI), fondi Recovery fondamentali per sviluppo Sud Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è momento migliore per cambiare davvero le cose di quando c'è in ballo il futuro del paese. Il Recovery fund sarà dunque cruciale per invertire la rotta considerato che il suo obiettivo prioritario è quello di far correre finalmente l'Italia ad un'unica velocità", ha aggiunto. "Ho apprezzato molto il discorso della presidente von der Leyen: parole di buon senso e grande pragmatismo pronunciate in uno dei momenti più difficili della nostra storia comune. Non più semplici dichiarazioni di intenti, ma idee e progetti ben chiari per il prossimo futuro. È ciò di cui ha bisogno l'Europa in questo momento", ha concluso. (Beb)