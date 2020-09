Roma: Pd Capannelle, su parco Calice vince progetto partecipato, ora no ostacoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale naturalmente, aggiunge ancora il Pd di Capannelle, "attende l'esito dei sondaggi archeologici e quindi il nuovo progetto messo nero su bianco; tema- quello dei sondaggi archeologici - mai sollevato dal Municipio che anzi aveva solertemente recintato l'area per iniziare i lavori dell'obrobioso e per fortuna oggi abbandonato progetto: un'assurdità per un territorio come il nostro, incastonato tra villa Settebassi e villa dei Quintili. Spiace tuttavia che il Municipio non abbia menzionato lo skate park nella richiesta di nulla osta per la Sovrintendenza: i giovani meritavano più onestà. Soprattutto dopo che il Municipio aveva inserito lo skate park in un sondaggio istituzionale, come quello lanciato dal Municipio stesso questa estate. Ci sono altre aree pubbliche nei nostri quartieri: aree che potrebbero essere valorizzate con attrezzature utili alla pratica dello skate, come pubblicamente detto dalle nostre rappresentanze politiche nell'ultimo incontro a luglio con la Presidente del Municipio presso il parco stesso. Attendiamo quindi gli esiti dei sondaggi archeologici e la riqualificazione del parco così come voluta dagli abitanti, nero su bianco, sperando non sopravvengano altri bizzarri video su Facebook o nuovi progetti calati dall'alto e senza condivisione alcuna con chi i territori li vive e li abita. Leggiamo peraltro in questi minuti di un comunicato stampa in cui la maggioranza 5 Stelle del Municipio VII si sente inascoltata dal Movimento: capiamo benissimo perché anche la cittadinanza del nostro quadrante non é stata ascoltata. Anzi la stessa ha dovuto sollecitare interventi istituzionali in Commissione Controllo e Garanzia per vedersi garantire la trasparenza". (Com)