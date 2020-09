© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunga vita all'Europa! Ursula von der Leyen allo State of the Union pronuncia un discorso importante sul futuro dell'Ue: salario minimo, investimenti in green e digitale. In Italia, poi, il vertice globale 2021 sulla sanità. Prende forma la nuova Europa, vitale, equa e coraggiosa". Lo scrive su Twitter Piero De Luca, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Unione europea a Montecitorio. (Rin)