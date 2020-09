Imprese: Pesco (M5s), operative nuove misure a sostegno patrimonio aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Pesco, presidente della Commissione bilancio del Senato ed esponente del M5s, in una nota afferma: "diventano operative altre importanti misure messe in campo con il Dl Rilancio per proteggere e rafforzare il patrimonio delle piccole e medie imprese con fatturato entro i 50 milioni di euro, attraverso il ‘Fondo patrimonio pmi’ con dotazione iniziale di 4 miliardi di euro". Lo afferma, in una nota Daniele Pesco (M5S), presidente della Commissione bilancio del Senato.. In particolare è attiva da oggi la piattaforma informatica Invitalia, attraverso la quale si accede al co-investimento da parte dello Stato nell'impresa, per un importo fino a tre volte l'aumento di capitale effettuato dai soci o da terzi, compresi fondi di investimento". (segue) (Com)