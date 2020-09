Imprese: Pesco (M5s), operative nuove misure a sostegno patrimonio aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il finanziamento pubblico - continua Pesco - a sei anni avviene, senza valutazione di merito creditizio, attraverso la sottoscrizione di obbligazioni anche subordinate o altri titoli di debito emessi dall'impresa e viene erogato in tempi rapidissimi, anche solo 30 giorni dalla richiesta. Ai sottoscrittori dell'aumento di capitale viene riconosciuto inoltre un credito d’imposta del 20 per cento. Infine alla scadenza dei sei anni, il rimborso potrà essere fino a un 15 per cento minore dell'importo ricevuto, al verificarsi di determinate condizioni (valori occupazionali, per esempio). Le richieste devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2020. Il Governo, con il supporto e lo stimolo costante del Movimento 5 Stelle, continua senza sosta l’attività di protezione e rilancio del nostro tessuto economico-produttivo". (Com)