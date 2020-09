Migranti: Salvini, a processo mi dichiarerò orgogliosamente colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io vado a processo il 3 ottobre. È un processo vero non finto, con giudice con capo d'accusa e pena prevista fino a 15 anni di carcere. In quel tribunale mi dichiarerò orgogliosamente colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani e da presidente del Consiglio tornerò a chiudere i porti e a difendere l'Italia e gli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini incontrando cittadini a Bollate, in provincia di Milano. (Rem)