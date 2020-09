Mobilità: a Milano manager società monopattini sharing rischia processo per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano il vicepresidente e head of Emea di Bird, Patrick Studener, rischia di finire a processo per un incidente stradale del maggio 2019 in cui una donna fu investita da un monopattino elettrico della società di sharing noleggiato da un ragazzo di 22 anni. La Procura di Milano ha chiuso infatti le indagini riguardanti l'investimento di una passante, che si fratturò il bacino, dopo essere stata travolta mentre attraversava via Olona, zona Porta Genova, dalla tavoletta elettrica che viaggiava in contromano. Al manager della società olandese di 35 anni e al giovane conducente del mezzo sono contestate le lesioni personali gravissime in quanto la donna ha riportato una prognosi superiore a 40 giorni e altre violazioni del codice della strada. In particolare, Studener, in qualità di rappresentante legale di Bird Rides Italy, "creava - si legge nell'avviso di chiusura delle indagini - pericolo per gli utenti della strada, in specie mettendo a disposizione monopattini elettrici in numero imprecisato per il noleggio con modalità free floating, nonostante si trattasse di dispositivi di cui era vietata in ogni caso la circolazione su carreggiata e in presenza di esplicito divieto, da parte del Comune di Milano, ad intraprendere l'attività in discorso, omettendo altresì di fornire chiare indicazioni, agli utilizzatori sui divieti esistenti per tale categoria di veicoli". (Rem)