Lavoro: Cgil-Cisl-Uil, da Assodelivery atteggiamento inaccettabile su riders (2)

- Secondo Cgil, Cisl e Uil, "lo scambio del contratto sottoscritto tra Assodelivery e Ugl è che questi lavoratori rimangano autonomi, ossia collaboratori occasionali e partite Iva, senza nessuna possibilità di avere un'occupazione stabile: in altri termini si tratta di un'operazione che prevede un basso salario in cambio di maggiore precarietà. Ciò consentirà alle varie Glovo, Just Eat, Uber Eat di continuare a disporre di una manodopera potenzialmente infinita, facilmente sostituibile, e scaricando sui lavoratori il proprio vantaggio fiscale e contributivo. A questi lavoratori - si legge nella nota - non verranno retribuite malattia, tredicesima, ferie e la maternità; potranno essere licenziati e quando avranno raggiunto il tetto retributivo massimo per le collaborazioni occasionali (5.000 euro annui) potranno riconsegnare i loro nuovi dispositivi di lavoro generosamente concessi in virtù di questo accordo. Cgil, Cisl e Uil intendono intraprendere tutte le azioni possibili, dallo sciopero, alle vertenze legali per contrastare l'applicazione di questo contratto. Non siamo disponibili a permettere che la precarietà di questi lavoratori venga sancita da un accordo che consideriamo penalizzante per i lavoratori ed illegittimo. Da subito - concludono le tre organizzazioni sindacali - chiediamo: la riconvocazione del tavolo sindacale in sede istituzionale, l'avvio di una campagna straordinaria di ispezioni mirate alla verifica della legittimità di questi rapporti di lavoro che la giurisprudenza attraverso diverse sentenze ha qualificato come etero organizzati. Chiediamo al ministero del Lavoro da che parte stare, noi stiamo con i lavoratori". (Com)