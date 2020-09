Pomezia: vigilante all’interporto trovato in una pozza di sangue, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva uscire dall’interporto di Pomezia-Santa Palomba ed era a bordo del suo mezzo in attesa che il vigilante gli aprisse la sbarra. Dopo aver atteso invano, questa mattina, intorno alle 4.30, l’autotrasportatore è sceso dal tir per vedere cosa fosse accaduto e avvicinatosi al gabbiotto ha trovato il vigilante riverso a terra in una pozza di sangue. L’uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi e il vigilante, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato portato prima all’ospedale Sant’Anna di Pomezia e poi trasferito in gravi condizioni all’ospedale San Camillo a Roma per una ferita alla testa. Non si tratta, comunque, di un colpo di arma da fuoco. Sulla dinamica dei fatti stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pomezia coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri. Al momento non si esclude alcuna pista.(Rer)