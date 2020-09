Incidenti stradali: Comazzi (FI), a Milano situazione monopattini fuori controllo, Comune intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre prendere atto che in città la situazione è fuori controllo”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale a Milano e capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo, commentando la notizia "dell’ennesimo incidente drammatico che coinvolge un monopattino elettrico". “Già lo scorso luglio - prosegue l'azzurro - il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha aperto un’indagine esplorativa; basti pensare che da maggio a oggi a Milano si sono verificati più di cento incidenti di questo tipo. Affidare a sette steward i controlli in una città di 1 milione e 400mila abitanti è troppo poco: non si può svuotare l’oceano con un cucchiaio". "Il Comune - continua - pensi a coprire le migliaia di buche nelle strade e corregga i tanti errori fatti nel progettare una mobilità folle. Basti pensare alla ciclabile in Buenos Aires, che ha creato una situazione da jungla". "Quanto al governo - conclude - anziché far guerra alle regioni a colpi di ordinanze pensi a modificare la norma del decreto Milleproroghe in materia di monopattini elettrici: il caso deve essere reso obbligatorio per tutti e non solo fino ai 18 anni, come stabilito”. (com)