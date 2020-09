Ue: Beghin (M5S), orgogliosi che salario minimo sia base lavoro Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Tiziana Beghin, si è detta, a nome del gruppo, orgogliosa che il salario minimo sia base dell'azione di lavoro della Commissione europea. Lo ha dichiarato Beghin commentando il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato in aula plenaria dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il salario minimo europeo è una misura di protezione delle imprese italiane che soffrono, in primis, la concorrenza sleale dei paesi dell'Est Europa. Siamo orgogliosi che uno dei nostri principali punti del programma per le elezioni europee del Movimento 5 Stelle sia oggi la base dell'azione di lavoro della Commissione europea, così come annunciato oggi dalla presidente, Ursula Von der Leyen", ha spiegato. "Adesso non si torna indietro: salari più bassi possono creare la tentazione per alcune imprese, soprattutto multinazionali, di delocalizzare la propria attività trasferendola dove il lavoro costa meno. Un salario minimo europeo, rispettoso delle differenze nazionali, aiuterebbe anche le nostre imprese a competere in maniera equa nel mercato europeo e darebbe maggiori garanzie ai lavoratori stessi in un momento di grave incertezza economica", ha concluso. (Beb)