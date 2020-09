Bangladesh: Amnesty International, rohingya partecipino al processo decisionale sulle loro vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Amnesty International, nel corso di una videoconferenza dal titolo "Parliamo per i nostri diritti", che si è tenuta ieri, ha sottolineato come l'esclusione dal processo decisionale dei rifugiati rohingya stia avendo un impatto sulle loro vite e sui loro diritti umani: dalla libertà di espressione, riunione e movimento all'accesso alla sanità e all'istruzione. "Ai rifugiati rohingya in Bangladesh deve essere concesso il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano le loro vite", si legge in un comunicato della Ong. Nel corso dell'evento è stata anche avanzata la richiesta di avviare un'indagine completa e approfondita sulle accuse secondo cui i rifugiati rohingya sono stati sottoposti a esecuzioni extragiudiziali. "Per decenni i rohingya sono stati oggetto di persecuzioni e discriminazioni in Myanmar, con centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire dalle loro case a causa di crimini contro l'umanità commessi contro di loro. Ora, a tre anni dal loro sfollamento, soffrono ancora e gli è stato impedito di parlare. per i loro diritti", ha detto David Griffiths, direttore dell'ufficio del Segretario generale dell'organizzazione. (segue) (Inn)