Bangladesh: Amnesty International, rohingya partecipino al processo decisionale sulle loro vite (2)

- Amnesty International chiede alla comunità internazionale di sostenere e lavorare con le autorità del Bangladesh per delineare un disegno politico al fine di proteggere i rifugiati rohingya. A maggio, le autorità del Bangladesh hanno portato più di 300 rifugiati rohingya a Bhashan Char, un'isola remota nel Golfo del Bengala che deve ancora essere valutata dalle Nazioni Unite per la sua abitabilità e adeguatezza nell'ospitare i rifugiati rohingya. I rifugiati facevano parte di un gruppo di quasi 1.400 uomini, donne e bambini rohingya che hanno rischiato la vita intraprendendo viaggi in barca verso la Malesia. Recentemente l'Ong è riuscita a parlare con due donne e un uomo rohingya che si trovano sull'isola di Bhashan Char, raccogliendo testimonianze di molestie o abusi sessuali da parte della polizia e dei funzionari della Marina dell'isola. Secondo l'organizzazione per i diritti umani, la reclusione prolungata dei rifugiati rohingya sull'isola è una violazione degli articoli 9 e 12 degli obblighi del Bangladesh ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici. (segue) (Inn)