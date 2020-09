© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giustizia faccia la giustizia e la politica faccia la politica. Io non userò mai la giustizia per fare fuori gli avversari politici come fa la sinistra. Le elezioni noi le vinciamo in cabina elettorale non in tribunale, è una differenza mica da poco". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio tenuto a Bollate per la candidatura del sindaco Peter Guidi. (Rem)