Rifiuti: M5s Municipio XII approva atto contro discarica, presidente Crescimanno abbandona Aula

- Il consiglio del Municipio XII di Roma si è riunito oggi per esaminare diversi atti tra cui una risoluzione presentata dalla maggioranza M5s che prevede di impegnare la sindaca di Roma Virginia Raggi a ritirare la delibera con la quale ha indicato un sito nella Valle Galeria per la realizzazione della nuova discarica della Capitale. La presidente del Municipio XII, Silvia Crescimanno, che in passato aveva manifestato la sua contrarietà alla discarica nella zona, minacciando anche le dimissioni, però - a quanto si apprende - ha abbandonato l'Aula al momento del voto. L'atto, che è stato comunque approvato, chiede tra le altre cose anche di dare mandato agli uffici capitolini competenti per individuare aree idonee alla realizzazione di una o più discariche di servizio nel territorio di Roma, salvaguardando le zone già compromesse e di procedere alla tutela ambientale della Valle Galeria. (Rer)