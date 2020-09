Coronavirus: Codacons, Procura Roma indaga su una serie di nostri esposti su fornitura mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Repubblica di Roma "ha aperto diversi fascicoli su presunte frodi nelle forniture di mascherine in Italia, indagini che prendono l'avvio da una serie di esposti presentati in piena emergenza sanitaria dal Codacons". "A partire da fine febbraio e nelle settimane successive abbiamo presentato una serie di esposti alla Procura di Roma a seguito di segnalazioni di cittadini e operatori sanitari che denunciavano speculazioni sui prezzi delle mascherine e frodi sulle forniture - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il primo esposto alla magistratura è stato presentato il 23 febbraio, e al suo interno un monitoraggio del Codacons evidenziava la vendita al pubblico di mascherine con ricarichi dei prezzi del +1700 per cento rispetto al periodo pre-Covid". "Il successivo 14 marzo - ricostruisce l'associazione - veniva presentato un ulteriore esposto sulla carenza di mascherine nelle farmacie e nei negozi italiani, in cui si dava voce alle proteste degli importatori e si segnalava 'una situazione di stallo che impedisce di far arrivare fino a 500mila mascherine al giorno in Italia, e che porta tali prodotti ad essere oramai introvabili nel nostro paese con effetti diretti sui prezzi al dettaglio e inevitabili speculazioni sui listini' ". (segue) (Com)