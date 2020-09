Coronavirus: Codacons, Procura Roma indaga su una serie di nostri esposti su fornitura mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'11 maggio, a cadere nel mirino del Codacons - aggiunge la nota - con un nuovo esposto in Procura, erano le mascherine a prezzo calmierato pari a 0,50 euro, che risultavano introvabili in molte zone d'Italia, vicenda che portò l'associazione a chiedere alla magistratura di indagare per interruzione di pubblico servizio ed omissione di atti d'ufficio. Oggetto di denuncia in Procura da parte del Codacons anche il contratto tra la Protezione civile e la società dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti per la fornitura di mascherine che sarebbero risultate prive della certificazione richiesta". "Attendiamo ora l'esito delle indagini della Procura, avviate anche a seguito dei tanti esposto Codacons presentati nel corso dell'emergenza sanitaria, e se saranno accertati illeciti chiameremo i responsabili a rispondere dei danni prodotti alla collettività", conclude il presidente Carlo Rienzi. (Com)