Ue: Salvini, mi auguro Weber si occupi della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non rispondo a un simpatico politico tedesco, che mi auguro si occupi di Germania come io mi occupo di Italia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando le dichiarazioni del capogruppo del Partito popolare europeo, Manfred Weber che oggi, in aula a Bruxelles, ha detto "una parola a Front National, Syriza e Salvini siamo qui per servire i cittadini europei e un vero patriota non può essere una marionetta di Putin". (Rem)