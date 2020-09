Myanmar: rohingya, Esercito birmano indaga su possibili abusi su ampia scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito del Myanmar ha affermato che sta indagando sui probabili piani di violazioni dei diritti umani prima e durante la repressione del 2017 nello Stato di Rakhine. La repressione, infatti, secondo le Nazioni Unite, è stata eseguita con intenti genocidi contro i musulmani rohingya. Più di 730 mila rohingya sono fuggiti in Bangladesh quell'anno in seguito al lancio di una vasta campagna di protezione e sicurezza del territorio, ma che, secondo i rifugiati, prevedeva uccisioni di massa, stupri di gruppo e incendi dolosi. L'Esercito birmano ha negato il genocidio, affermando in più occasioni che stava conducendo un'operazione legittima contro i militanti rohingya. Tuttavia, l'Esercito ha sottoposto alla corte marziale alcune commilitoni coinvolti in incidenti in diversi villaggi; i dettagli sugli autori, i loro crimini e le documentazioni relative alle sentenze però non sono stati divulgati. L'ufficio dell'Avvocato generale del giudice gestito dai militari del Myanmar, in un comunicato diffuso ieri dai media statali, ha ammesso per la prima volta un possibile modello più ampio di abusi, dopo aver esaminato un rapporto di una commissione sostenuta dal governo che accusava i soldati di aver commesso crimini di guerra nella regione del nord Rakhine nel 2016-2017. (segue) (Inn)