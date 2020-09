Myanmar: rohingya, Esercito birmano indaga su possibili abusi su ampia scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio segue le notizie della scorsa settimana secondo cui due soldati del Myanmar sono stati portati all'Aia per comparire come testimoni o affrontare un processo dopo aver confessato di aver ucciso dozzine di abitanti del villaggio nel nord dello Stato di Rakhine e di averli seppelliti in fosse comuni. Due militari dell'Esercito del Myanmar, secondo la denuncia del gruppo di attivisti Fortify Rights, hanno confessato di aver commesso crimini atroci contro la minoranza rohingya nello Stato birmano di Rakhine, durante le operazioni effettuate nel 2016 e nel 2017. Fortify Rights è riuscito a ottenere alcuni video che mostrano le confessioni inedite dei due militari. Si tratta del soldato semplice Myo Win Tun del battaglione Lib 565 e del soldato semplice Zaw Naing Tun del battaglione Lib 353. I due uomini erano operativi nello Stato di Rakhine durante le "operazioni di sgombero" a guida militare contro i civili rohingya. (segue) (Inn)