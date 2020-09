Myanmar: rohingya, Esercito birmano indaga su possibili abusi su ampia scala (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel video inedito, Myo Win Tun ha raccontato di aver ucciso un centinaio di persone tra donne, uomini e bambini rohingya, e ha ammesso di aver stuprato alcune donne nel villaggio di Taung Bazar e nei villaggi circostanti nel comune di Buthidaung nel settembre 2017. Zaw Naing Tun, invece, ha confessato il suo coinvolgimento in uccisioni, seppellimento di cadaveri in fosse comuni e altri crimini contro i rohingya in cinque villaggi nella municipalità di Maungdaw durante il 2017. Sulla base di queste confessioni, i due uomini potrebbero essere direttamente responsabili dell'uccisione di almeno 180 civili rohingya. I due soldati hanno fornito anche i nomi di 19 esecutori diretti dell'Esercito del Myanmar, nonché i nomi di sei ufficiali, tra i quali un tenente colonnello, un colonnello e tre capitani, che avrebbero ordinato azioni contro i rohingya. (Inn)