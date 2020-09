Kosovo: ministro Esteri Haradinaj, accordo finale con la Serbia in coordinamento con Usa e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, ha incontrato ieri il nuovo capo dell’Ufficio dell’Unione europea a Pristina, Tomas Szunyog. Lo riporta l'emittente “Rtk”. Szunyog è stato appena nominato dal Consiglio europeo come rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo. In un comunicato stampa diffuso dall’ufficio del presidente e ripreso dalla testata,Szunyog ha dichiarato che sosterrà appieno le spinte europeiste del Kosovo, in linea con l'Accordo di stabilizzazione e associazione con l'Ue. (segue) (Alt)