Montenegro: presidente Djukanovic, progressi nella democrazia della nostra società (3)

- Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", tra i punti previsti nella bozza d'accordo dell'opposizione montenegrina, che potrebbe salire al governo in quanto l'alleanza attorno al Partito democratico dei socialisti (Dps) non ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle ultime elezioni, non figura il ritiro del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo mentre viene ribadita l'esigenza di rafforzare la cooperazione con la Nato e la lotta alla corruzione. Nel documento viene inoltre precisato che non saranno avviate modifiche alla bandiera ed all'inno del paese e viene ribadita l'esigenza di armonizzare la legislazione nazionale con quella dell'Unione europea. Il portavoce della Commissione elettorale centrale, Mersudin Dautovic, ha precisato che il voto è stato ripetuto il 10 settembre in un seggio a Petnjica. (segue) (Seb)