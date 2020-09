Kosovo-Italia: ambasciatore Orlando a colloquio con coordinatore per dialogo con Serbia Hyseni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha avuto oggi un incontro con il coordinatore nazionale kosovaro per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Skendar Hyseni. Lo riferisce lo stesso diplomatico italiano tramite il proprio profilo Twitter. "Abbiamo passato in rassegna i progressi e le sfide del dialogo mediato dall'Ue. Ho riaffermato il sostegno dell'Italia per una dinamica dei negoziati che possa condurre ad un accordo comprensivo. Abbiamo anche concordato sulla priorità della liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo", ha dichiarato Orlando. (Kop)