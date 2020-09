Kosovo: Thaci, “pericoloso” riaprire questione dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, ha sottolineato che l'accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia è in pieno coordinamento con gli Stati Uniti e con l'Unione europea. Durante un incontro avvenuto lunedì 14 settembre con il nuovo capo dell'Ufficio dell'Unione europea e rappresentante speciale dell'Ue nel paese, Tomsh Szunyog, come riferito dai media locali, Haradinaj-Stublla ha detto: "Ho espresso la determinazione del Kosovo per un accordo comprensivo e legalmente vincolante con la Serbia, che porta al mutuo riconoscimento tra i due paesi, in coordinazione con gli Stati Uniti e con l'aiuto dell'Unione europea". L'accordo tra Serbia e Kosovo è stato firmato a Washington lo scorso 4 settembre e apre alla normalizzazione dei rapporti economici tra i due paesi. L'auspicio del governo kosovaro è che l'intesa avvicini il paese all'Unione europea. "Dopo gli accordi di Washington e la normalizzazione dei rapporti economici tra Serbia e Kosovo, e il riconoscimento di Israele, ci aspettiamo che l'Unione europea ci aiuti affinché riconoscano la nostra autonomia anche i cinque paesi membri che ancora non lo hanno fatto", ha concluso Haradinaj-Stublla, riferendosi in particolare alla freddezza verso l'autonomia del Kosovo espressa da Spagna, Romania, Slovacchia, Cipro e Grecia. Sul nuovo stato delle relazioni con la Serbia e sui rapporti con Bruxelles, riferirà giovedì prossimo in parlamento il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti. (segue) (Alt)