Giustizia: sottosegretario Ferraresi, concorso operatoti giudiziari, più valore ai tirocini

- VIA AL CONCORSO PER 1.000 OPERATORI GIUDIZIARI, PIÙ VALORE AI TIROCINI."Prosegue il piano assunzionale del ministero della Giustizia. Da oggi si potrà inoltrare domanda per partecipare al concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 operatori giudiziari previsto dal Decreto Rilancio". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi. "Il personale in aggiunta alla pianta organica attuale - ha precisato il sottosegretario - contribuirà alla velocizzazione dei tempi della giustizia e sarà impiegato in particolar modo per implementare la digitalizzazione del processo penale, agendo come task force per abbattere l'arretrato (c.d. task force arretrato). Voglio sottolineare un aspetto particolarmente innovativo di questo bando che valorizza in modo importante l'esperienza già maturata presso gli uffici giudiziari. Potranno infatti partecipare tutti coloro che abbiano completato periodi di perfezionamento presso l'Ufficio del processo, tirocini formativi o di collaborazione, a vario titolo, presso gli Uffici giudiziari, i volontari in ferma breve o prefissata delle Forze Armate e gli ufficiali di complemento. Il rapporto di lavoro durerà 24 mesi e la selezione avverrà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli", ha concluso Ferraresi. È possibile inoltrare la domanda esclusivamente in formato digitale da oggi e per i prossimi 30 giorni. Il bando completo è sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. (Ren)