Lavoro: Proietti (Uil), insieme a dipendenti sanità privata che scioperano per rinnovo contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Uil confederale è al fianco di tutti i lavoratori della sanità privata che oggi scioperano per il rinnovo del contratto. Così in una nota Domenico Proietti, segretario confederale Uil. "Dopo 14 anni di attesa la misura è colma, occorre procedere immediatamente alla firma della preintesa raggiunta nelle scorse settimane: i lavoratori della sanità privata, come i lavoratori di quella pubblica, sono stati in primissima linea, in questi mesi drammatici, per garantire la salute di tutti i cittadini italiani, e non ci possono più essere alibi da parte di nessuno. (Com)