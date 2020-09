Sardegna: parte l'iniziativa "Regalaci un libro, regalaci un sorriso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regalaci un libro, Regalaci un sorriso" è il tema della raccolta di libri da destinare a scuole, ospedali e biblioteche del territorio, con una fetta sempre più ampia della popolazione. Un'iniziativa sposata dalla Regione Sardegna e che vede quattro Associazioni che si impegnano a distribuire i libri raccolti nel territorio di competenza, la Amelia Sorrentino a.p.s., "S.O.S . Quartu Sant'Elena, volontari del soccorso, il Mondo di Giulia o.d.v. e la Proloco della Città di Cagliari. "Leggere un libro vale tanto – ha spiegato l'assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu - e vale ancora di più quando si tratta di donare un sorriso e cercare di far stare bene tutti, di portare dignità alle persone più bisognose e donare un poco di normalità anche a chi non c'è l'ha". L'iniziativa ha oltre dieci anni di età: "Cercherò di fare in modo che questa iniziativa non abbia solo il mio incondizionato appoggio morale, ma abbia anche dei contributi. Vorremmo anche noi come Regione donare libri ai più bisognosi ed ai bambini, perché la cultura in tutte le sue forme arricchisce lo spirito e le persone. Questa è sempre stata la mia missione - ha sottolineato Biancareddu – quella di portare dignità alle persone più bisognose. E' quello che cerco di fare anche nello sport. Nell'ultima Delibera ho raccomandato le società sportiva che riceveranno finanziamenti per la loro attività, di destinare parte dei fondi per comprare attrezzatura sportiva a chi è meno abbiente, a chi non riesce, ma vorrebbe fare attività sportiva, ma non ha i mezzi per potersi permettere l'acquisto di attrezzatura".(Rsc)