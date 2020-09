India: ministero Interno, nessuna infiltrazione dal confine con la Cina negli ultimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi sei mesi non risultano infiltrazioni in India dal confine con la Cina mentre tra febbraio e luglio sono stati registrati 47 tentativi di infiltrazione dal confine col Pakistan. È quanto affermato oggi dal sottosegretario all’Interno Nityanand Rai nella risposta scritta a un’interrogazione del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento. “Il governo ha adottato un approccio su più fronti per contenere le infiltrazioni transfrontaliere, che include, tra l’altro, lo schieramento a più livelli lungo la frontiera internazionale / linea di controllo, un’intelligence e un coordinamento operativo migliorati, recinzioni di frontiera, il dispiegamento di soluzioni tecnologiche e l’assunzione di iniziative proattive contro gli infiltratori”, si legge nel testo. Ieri lo stesso sottosegretario, rispondendo a un’interrogazione della Camera del popolo, la camera bassa, ha riferito che dall’agosto del 2019 al luglio di quest’anno nel Territorio di Jammu e Kashmir ci sono stati 176 “tentativi di infiltrazione” e 111 “infiltrazioni stimate”. (segue) (Inn)