Venezuela: coronavirus, confermati 1.086 nuovi casi di contagio in 24 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un livello applicato anche in alcune zone di frontiera: è il caso degli stati di Zulia, Apure e Tachira, al confine con la Colombia e di Bolivar, che condivide un ampio tratto di frontiera col Brasile e la Guyana. Le autorità venezuelane denunciano da tempo una "invasione" del virus causata dalla migrazione illegale che i cittadini fanno di ritorno dalla Colombia, approfittando di passaggi clandestini noti con il nome di "trochas". Un fenomeno che causerebbe secondo Maduro almeno un terzo dei contagi nel paese e che viene imputato anche a precise responsabilità del vicino. "Questo succede solo in Venezuela, nessun paese del mondo è sottoposto a una invasione del virus da un altro paese", denunciava Maduro lo scorso fine settimana. A fine maggio Caracas disponeva la quarantena di due settimane alla frontiera per le persone che rientrano in patria da paesi "a rischio". (Brb)