Speciale difesa: Trump su Usa-Iran, nuovo accordo con Teheran dopo le elezioni di novembre

- Gli Stati Uniti firmeranno “un grande accordo con l’Iran”, che dovrà tuttavia attendere le elezioni del prossimo 3 novembre e smettere di “sognare” che alla Casa Bianca vada il candidato democratico Joe Biden. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump nel corso dell’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu allo Studio Ovale, in attesa della firma degli accordi per la normalizzazione dei rapporti tra lo Stato ebraico ed Emirati Arabi Uniti e Bahrein. “Farò un grande accordo con l’Iran. Aiuterò (gli iraniani) in ogni modo possibile. Ma dovranno aspettare fino alle elezioni. Perché il ‘dormiente’ Joe Biden sarebbe un sogno per loro”, ha affermato Trump. (Nys)