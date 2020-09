Speciale difesa: Netanyahu, accordi con Emirati e Bahrein svolta storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma degli accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche di Israele con Emirati Arabi Uniti Bahrein è una “svolta nella storia” e rappresenta una “nuova alba di pace”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la conferenza stampa in occasione della firma degli accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, alla presenza dei ministri degli Esteri Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Abdullatif bin Rashid Al Zayani, e del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Netanyahu ha ringraziato Trump per questo “giorno storico”, per la sua “decisiva leadership” e per le sue posizioni riguardo l’Iran e il processo di pace in Medio Oriente. Rivolgendosi a Trump, Netanyahu ha ricordato il successo da lui ottenuto con la mediazione “per la storica pace che stiamo firmando, una pace che ha un ampio sostegno in Israele, in Medio Oriente, in America. Anzi, in tutto il mondo". "A tutti gli amici di Israele in Medio Oriente, a quelli che sono con noi e a quelli che si uniranno a noi, dico ‘Salam alaikum’ (la pace sia su di voi)", ha aggiunto Netanyahu, sottolineando che "questo (momento) era inimmaginabile alcuni anni fa”. (Res)