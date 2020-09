Speciale difesa: Netanyahu, pace porrà fine al conflitto arabo-israeliano per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa pace porrà fine al conflitto arabo-israeliano "una volta per tutte". Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la conferenza stampa in occasione della firma degli accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, alla presenza dei ministri degli Esteri emiratino Abdullah bin Zayed Al Nahyan, del capo della diplomazia bahreinita Abdullatif bin Rashid Al Zayani, e del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Netanyahu ha ricordato di "conoscere personalmente il prezzo della guerra", riferendosi alla morte di suo fratello Yoni Netanyahu. “Conosco il prezzo della guerra, sono stato ferito in battaglia. Un commilitone è morto tra le mie braccia. Mio fratello Yoni ha perso la vita mentre salvava gli ostaggi" a Entebbe, ha detto. "Questa pace si espanderà e includerà altri Stati arabi e alla fine aiuterà a porre fine al conflitto arabo-israeliano una volta per tutte", ha proseguito. Ricordando le "numerose sfide e difficoltà che tutti noi dobbiamo affrontare", Netanyahu ha invitato a "fermarsi un momento per apprezzare questo momento straordinario" e "mettere da parte ogni cinismo". Il premier israeliano ha sottolineato che "alla fine, la forza porta la pace". (Mom)