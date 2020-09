Speciale difesa: Israele firma accordi con Emirati a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha firmato gli accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti (Accordi di Abramo). A sottoscrivere l'intesa per lo Stato ebraico è stato il primo ministro, Benjamin Netanyahu. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno partecipato alla cerimonia della firma tramite i rispettivi ministri degli Esteri, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Abdullatif bin Rashid Al Zayani. I due stati del Golfo hanno concordato di normalizzare completamente i legami con Israele, tramite la mediazione degli Stati Uniti. La cerimonia ufficiale si è tenuta a South Lawn presso la Casa bianca, teatro della firma degli Accordi di Oslo del 1993 con i palestinesi. Sebbene i testi degli accordi non siano ancora stati rilasciati, i giornalisti israeliani hanno affermato che Netanyahu firmerà un "trattato di pace" con gli Emirati Arabi Uniti e una "dichiarazione di pace" separata con il Bahrein. Il primo è un trattato con valore giuridico internazionale, che deve essere approvato dal parlamento, mentre il secondo è semplicemente una dichiarazione congiunta che sposa un impegno per la pace. (Mom)