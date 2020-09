Speciale difesa: Usa-Barhein, il re Al Khalifa a Trump, pace è la nostra opzione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha affermato in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che la pace è un'opzione strategica per il regno del Bahrein e la sua visione si basa sul "dialogo, la cooperazione e la coesistenza tra i popoli", secondo quanto riportato dalla stampa locale. Israele ha firmato gli accordi di normalizzazione delle relazioni con Emirati Arabi Uniti e Bahrein. La cerimonia ufficiale per la firma di quelli che sono stati denominati "Accordi di Abramo" ha visto la presenza del presidente statunitense, Donald Trump, del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, del ministro degli Esteri emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan, e del capo della diplomazia bahreinita, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. I documenti dell'intesa sono stati siglati a South Lawn presso la Casa Bianca, teatro della firma degli Accordi di Oslo del 1993 con i palestinesi. Sebbene i testi degli accordi non siano ancora stati resi noti, i giornalisti israeliani hanno affermato che quello con gli Emirati Arabi Uniti è un "trattato di pace" mentre viene sottoscritta una "dichiarazione di pace" separata con il Bahrein. Il primo è un trattato con valore giuridico internazionale, che deve essere approvato dal parlamento, mentre il secondo è semplicemente una dichiarazione congiunta che sposa un impegno per la pace. (Nys)