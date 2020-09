Speciale difesa: Trump, sino a 9 accordi di pace allo studio di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione è al lavoro per agevolare nuovi accordi di pace tra Israele e altri paesi del Medio Oriente. “Ci sono altri paesi che vogliono unirsi a noi, e che lo faranno presto. Credo ne avremo sette, otto o nove”, ha dichiarato Trump poche ore dopo la firma degli storici accordi di pace tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, che sono valsi al presidente Usa la candidatura al premio Nobel per la Pace. Ad oggi 44 Paesi del Globo, inclusi 30 paesi membri delle Nazioni Unite, non riconoscono la statualità di Israele. Trump non ha precisato quali paesi stiano negoziando tale riconoscimento con Washington e Tel Aviv, ma ha parlato di “grandi paesi, almeno un grande paese”. Il presidente Usa ha definito la firma del duplice accordo di pace “un grande momento storico”, ma ha aggiunto che “ne giungeranno altri piuttosto rapidamente”. (Nys)