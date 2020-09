Speciale difesa: Di Maio su pescatori fermati a Bengasi, "non accettiamo ricatti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non accetta ricatti quando si tratta dei propri connazionali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a “Radio 24”, in merito alla vicenda dei pescatori siciliani attualmente in stato di fermo a Bengasi, in Libia. Ho avuto una conference call con il sindaco di Mazara del Vallo (Salvatore Quinci) e le famiglie dei pescatori in stato di fermo in Libia da oltre due settimane e con gli armatori. "Noi stiamo lavorando come governo per sentire gli attori internazionali che hanno influenza su (Khalifa) Haftar per ottenerne il rilascio. Non sono in prigione ma in stato di fermo, quindi non sono a contatto con altri detenuti e ci sinceriamo ogni giorno del loro stato di salute”, ha detto Di Maio. “Presto convocheremo un vertice di governo su questo tema. Non accettiamo ricatti: i nostri connazionali devono tornare a casa”, ha aggiunto il ministro che ha spiegato di aver sentito nei giorni scorsi gli omologhi di Emirati Arabi Uniti e Russia, rispettivamente Abdullah bin Zayed al Nahyan e Sergej Lavrov, che hanno influenza su Haftar, e che si sta lavorando “su un basso profilo per ottenere un risultato”. (Les)