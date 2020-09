Cultura: Mollicone (Fd'I), su decreti attuativi Fondo emergenze spettacolo non garantito ascolto categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione del governo per la ripartenza del settore culturale è stata, ad oggi, carente e poco incisiva: i soldi stanziati nei decreti dal Cura Italia fino al decreto Agosto ancora non sono stati erogati e stiamo aspettando i decreti attuativi del Fondo emergenze. Così il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, a margine di un incontro con una delegazione dell'Associazione teatri italiani privati. "Già con l'approvazione di alcuni nostri ordini del giorno chiedevamo l'istituzione presso il Mibact di un tavolo istituzionale di confronto per la scrittura dei decreti attuativi del Fondo emergenze e di un osservatorio sul teatro in crisi, composto dalle principali associazioni di categoria e con la partecipazione delle commissioni parlamentari competenti: lanciamo un appello al ministro affinché segua gli impegni contenuti nei nostri ordini del giorno", ha detto, sottolineando che i ristori offerti con i primi decreti, con cifre intorno ai diecimila euro, sono insufficienti e hanno lasciato indietro numerose realtà. "I teatri, in particolare, che percepiscono contributi superiori ai 50 mila euro hanno perso l'occasione di poter accedere a meccanismi di ristoro superiori e, vogliamo sottolineare, le erogazioni del Fus non hanno nulla a che vedere con le perdite derivanti dalla crisi economica: chiediamo di garantire alle imprese teatrali che non accedono al Fus di poter ricevere un ristoro pari al 30 per cento del calo di fatturato subito nell'anno in corso rispetto ai mesi fra marzo e dicembre 2019", ha concluso. (Com)