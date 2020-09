Albania-Grecia: Rama, su confini marittimi possibile ricorso a tribunali internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dei confini marittimi tra Grecia e Albania è necessario un dialogo tra le parti o il ricorso a tribunali terzi internazionali. Lo ha detto il premier albanese, Edi Rama, parlando ad Atene ad una conferenza organizzata dalla rivista britannica "The Economist". "Dobbiamo considerare le differenze tra di noi come un tesoro, lasciando un'eredità ai bambini, questa grande fonte di energia e armonia. Non dovrebbe esserci odio tra i Balcani. Quando si tratta di mare, dobbiamo risolverlo tramite terze parti o tribunali internazionali”, ha affermato Rama. “Abbiamo relazioni strategiche con la Turchia e la Grecia. Entrambi i paesi sono importanti per l’Europa. È necessario un dialogo genuino. Le relazioni costruttive tra Grecia e Turchia sono qualcosa di buono per l'Europa”, ha aggiunto il premier di Tirana. (segue) (Gra)