Albania-Grecia: Rama, su confini marittimi possibile ricorso a tribunali internazionali (2)

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e l'omologo albanese Edi Rama sono d’accordo a lavorare insieme per affrontare le questioni irrisolte, e potenziare le relazioni economiche e commerciali tra Grecia e Albania. Lo rende noto l’ufficio del premier greco, a margine di una cena di benvenuto per Rama, giunto ieri sera ad Atene per partecipare oggi al ciclo di conferenze organizzate dal settimanale britannico “The Economist”. Uno dei temi centrali del colloquio è stato il rilancio dei negoziati tra Grecia ed Albania sulla demarcazione delle rispettive Zone economiche esclusive (Zee). Nel corso dell’incontro, Mitostakis ha messo al corrente Rama sugli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale e ha ribadito il sostegno del governo greco alle ambizioni dell’Albania di entrare nell'Ue. Soddisfazione è stata infine espressa da entrambe le parti per l’ottima integrazione dei cittadini albanesi in Grecia. (segue) (Gra)